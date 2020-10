Nobel ile birlikte yeniden CRISPR ve bilim

2020 Nobel Kimya Ödülü’nü geçtiğimiz günlerde, genom düzenleme metodu CRISPR’ı keşfeden Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier ve Amerikalı biyokimyager Jennifer A. Doudna aldı. Ödül töreni sırasında ve sonrasında Nobel’e kadınların damga vurduğu konuşuldu. Fakat ödül törenine asıl damga vuran Emmanuelle Charpentier’a röportajı sırasında sorulan ilk soru oldu. Soru aşağı yukarı şöyle: Çalışmalarınızı yaparken tanrıyla konuştunuz mu? (İlgili video linki https://youtu.be/gKGvIL6y8oA?t=1085) Yani bir gazeteci, genom düzenlemesine yaptığı katkılardan dolayı ödül almış bir bilim insanına inançlı olup olmadığını soruyor. Peki, bunun konuyla ne ilgisi var? İlki; ideolojik olarak sağa çeken dünyada, mevcut düzeni kabul ettirmek için dinsel inançlar bilinçli olarak toplumsal alana yerleştiriliyor. Bilimi bilim dışılıktan ayıran metodolojiyi kaybedince yanlış sorular soruluyor. İkincisi; CRISPR’ın yöntem olarak pek çok etik kaygı barındırdığı ve dahası Tanrı’nın işlerine karışmak olduğu düşünülüyor.

Bilimsel araştırma metodolojisi

Fen bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntem.

(Kaynak: https://www.fizik.net.tr/site/bilimsel-bilginin-gelisimi/)

Türk Dil Kurumu sözlüğünden alıntıyla bilim, evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgidir. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgidir. Belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir.

Bu tanımlardan yola çıkarak bilimin ciddi ve kurallı bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekliklerden yola çıkarak üretilen hipotez, kontrollü deneyler yoluyla test edilir ve sonuçları kaydedilir. Deney sonuçları hipotezimizi doğruluyorsa üretilen tutarlı ve tekrarlanabilir bilgiler bir teoriye dönüşür ya da bir teorinin parçası olur. Böylece bilim birikerek ilerler.

Diğer taraftan inanç ile ilgili süreçler bir hipotez kurarak başlamaz, tekrarlı deneylerle test edilemez. Bir seçim yapma meselesidir ve başlangıcından itibaren asla bilimsel değildir. Ayrıca belirtmek gerekir ki insanla ilgili her olgu gibi, inanç süreçleri de kültürel evrimin bir parçasıdır ve bilimsel yolla incelenebilir.

Öyleyse bir bilim insanına laboratuvarda bilimsel çalışmalarını yürütürken Tanrı’yla konuşup konuşmadığını sormak en iyi ihtimalle tüm bu bilimsel üretim sürecini bilmemek anlamına gelir. Bu da yeterince kötüdür, ama bilimsel ve toplumsal alandan uzaklaştırılması gereken inanç meselelerinin yaşamın her alanını baskılaması ve buradan referansla olgulara yaklaşmak daha kötüdür. CRISPR’a inançlardan ve Tanrı’dan referansla yaklaşılamaz çünkü tüm bilimsel gelişmelerde olduğu gibi genom düzenleme çalışmaları da insanın düşünsel sürecinin ve emeğinin bir sonucudur. Bilimsel üretimler, çalışmayı yapan bilim insanının inancından bağımsız olarak gerçekleşir.

Genetik düzenleme Tanrı’nın eli değil, bilimin başarısı!

(Kaynak: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences)

Kalıtsal materyalin DNA molekülü olduğunu ve her hücremizde bulunduğunu biliyoruz. Bir bireyde bulunan tüm gen bilgisini ifade etmek için genom kelimesi kullanılır. Genom düzenlemesi, genomumuzda bulunan genlere moleküler biyoloji teknikleriyle müdahale edilmesi anlamına gelir. CRISPR düzenleme sistemi de bu işe yarayan ve oldukça hassas bir sistemdir. Sistemin içinde bulunan Cas9 proteini ve rehber RNA molekülü sayesinde büyük genom içinde istenen bir parça, özel olarak kesilerek yeni bir dizi ile değiştirilebilir. Bu sebeple yöntem pek çok genetik hastalık ve kanser gibi hastalıkların tedavi çalışmalarında kullanılabilir. Şu an rutin bir tedavi yöntemine dönüşmüş değil ama zaten CRISPR bu özellikleriyle değil, ısmarlama bebek yapmanın mümkün olup olmadığı tartışması üzerinden popülerleşti. Tabii ki her yeni teknolojik, bilimsel gelişmede olduğu gibi yapılan üretim, onun nasıl kullanılacağından bağımsız değildir ve hayatımıza etik sorularla birlikte girer. Bu noktada bilimin ufkunu daraltmaktansa gelişmeleri insanlık yararına nasıl kullanabileceğimize odaklanmak gerekir. Bilimsel gelişmelerden herkes eşit şekilde faydalanmalıdır ve buradan birileri zengin olmamalıdır. Öyleyse doğru soruları şöyle sorabiliriz: Bilimsel gelişmelerden herkes eşit şekilde yararlanabiliyor mu? Bu gelişmeler sayesinde birileri zengin oluyor mu?

Yanlış soruları sormakla vakit kaybetmediğimiz ve doğru sorulara doğru cevapları almak için mücadele ettiğimiz takdirde bilimsel gelişmeleri daha iyi anlayıp yorumladığımız bir dünya mümkün. Ayrıca o dünyaya hemen şimdi ihtiyacımız var.

Kaynaklar:

The Nobel Prize in Chemistry 2020. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2020. Fri. 16 Oct 2020. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/press-release/