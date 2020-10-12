Nobel Ekonomi Ödülü'nü Milgrom ve Wilson kazandı

2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "ihale formatları" konusundaki çalışmalarından dolayı Milgrom ve Wilson kazandı

Haber Merkezi

2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson aldı.

Ödül, ikilinin "ihale teorisine yönelik iyileştirmeler ve yeni ihale formatları için buluşlar" konusunda yaptığı çalışmalar üzerine verildi.