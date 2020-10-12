2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson aldı.
Ödül, ikilinin "ihale teorisine yönelik iyileştirmeler ve yeni ihale formatları için buluşlar" konusunda yaptığı çalışmalar üzerine verildi.
Haber Merkezi
Nobel Ekonomi Ödülü'nü Milgrom ve Wilson kazandı
2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "ihale formatları" konusundaki çalışmalarından dolayı Milgrom ve Wilson kazandı
Haber Merkezi
2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson aldı.
Ödül, ikilinin "ihale teorisine yönelik iyileştirmeler ve yeni ihale formatları için buluşlar" konusunda yaptığı çalışmalar üzerine verildi.