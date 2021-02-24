Nissann CEO'su Ghosn'un kaçışı davasında pilotlara hapis cezası

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Beyrut’a kaçırılmasına ilişkin davanın yeni duruşması bugün görüldü.

DHA'nın aktardığına göre MNG Jet jet şirketinin müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek, "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Japonya'da yolsuzluk soruşturması altında olduğu sırada Fransız-Lübnan-Brezilya vatandaşı olan Ghosn ABD menşeli bir özel güvenlik firmasının yardımıyla İstanbul'a kaçmış, buradanda MNG Jet adlı firmayı kullanarak anavatanı Lübnan'a dönmüştü. 66 yaşındaki eski CEO, Kasım 2018'de Japonya'da tutuklanmış ve dünya gündemine oturan firarından önce 130 gün hapis yatmıştı.