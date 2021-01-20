Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'un kaçmasıyla ilgili yedi Türkiye vatandaşı yargılanıyor

İstanbul'da, eski Nissan patronu Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçırılmasına yardım etmekle suçlanan yedi Türkiye vatandaşlarının duruşması görüldü.

Fransız-Lübnan-Brezilya vatandaşı olan Ghosn, mali suistimal suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasını takiben Aralık 2019'da Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmıştı.

66 yaşındaki eski CEO, Kasım 2018'de tutuklandı ve dünya gündemine oturan firarından önce 130 gün hapis yattı.

İddiaya göre, Ghosn'u İstanbul üzerinden Japonya'dan Lübnan'a kaçışı sırasında MNG Jet özel havayolunda çalışan 4 pilot kendisine yardım etti.

Pilotlar ve MNG Jet çalışanları, "yasadışı bir şekilde göçmen kaçakçılığı yapmakla" suçlanıyor ve sekiz yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Temmuz ayında yapılan duruşmada yargılananlar serbest bırakılmış ancak yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Yedi kişi de suçlamaları reddediyor.

İddianamede, Japonya'dan Lübnan'a kaçış planının "şüphe uyandırmamak için" direkt uçuş yerine İstanbul'da bir mola vermeyi içerdiği ifade edildi.

Müzik aleti kutusunda taşımışlar

Eski ABD Özel Kuvvetleri üyesi Michael Taylor ve oğlu Peter, Lübnan uyruklu George-Antoine Zayek ile birlikte MNG Jet'i bu iş için tutmak ve gizli operasyonu yönetmekle suçlanıyor.

Taylorlar şu anda ABD'de Japonya'ya iadeyle yargılanıyorken Zayek'se kayıplara karıştı.

İddianamede, Taylorlar ve Zayek'in, Ghosn'u "büyük bir müzik aleti çantasına" koyduklarını ve ardından onu Japonya'nın Osaka havaalanında güvenlikten geçirdikleri ifadesi de yer aldı.

İddiaya göre, "rahat nefes alabilmesi için kasanın altında 70 delik" kestiler.

İddianamede uçağın İstanbul Atatürk havaalanına inip Beyrut'a giden başka bir uçağın yanına park ettiği belirtildi.