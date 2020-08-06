Nina Andreyeva’nın ardından

Gorbaçov’un Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin (SBKP) genel sekreterliğini üstlenmesinin ardından başlattığı politikalara karşı çıkması ile bilinen Nina Andreyeva 24 Temmuz'da St. Petersburg’da 81 yaşında yaşamını yitirdi. 1938’de bir işçi ailesinin kızı olarak Leningrad’da doğan Nina Aleksandrovna Andreyeva, Leningrad Teknoloji Enstitüsü’nde kimya eğitimi aldı. Aynı enstitüde bu alanda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1966’da Sovyetler Birliği Komünist Partisi üyesi oldu.

1985’te genel sekreter olan Gorbaçov’un öncülük ettiği glasnost ve perestroyka politikaları birkaç yıl içinde ülkenin dağılmasına neden olurken, parti içinde bir kesim bu politikalara şiddetle karşı çıktı. Andreyeva bu kadroların önde gelen isimlerinden biriydi. İlk çıkışını, Marksist-Leninist ilkelere bağlılığını dile getirdiği “İlkelerimden Vazgeçemem” isimli makalesinin Sovyetskaya Rossiya gazetesinde 13 Mart 1988’de yayımlanması ile yaptı. Makalede, söz konusu politikalar şiddetle eleştiriliyordu. Makale Sovyet kamuoyunda büyük ses getirdi, tartışmaları alevlendirdi ve yaklaşık 800 bölgesel ve yerel yayında yeniden yayımlandı. Andreyeva’nın bu konuda parti içinde yalnız olmadığını bilen Gorbaçov’un girişimiyle SBKP Merkez Komitesi makaleyi tartışmak için özel olarak toplandı ve bu toplantı iki gün sürdü. Gorbaçov, makaleye resmi bir yanıt yazdı ve bu yanıt 5 Nisan 1988’de Pravda’da yayımlandı.

SBKP’deki tartışmanın şiddetlendi; Andreyeva ilerleyen parti içerisinde Bolşevik Platform’un kuruluşuna öncülük etti. Bu grubun bazı üyeleri 1991’de Bolşeviklerin Tüm Birlik Komünist Partisi (VKPB) isimli partiyi kurdu. Andreyeva kuruluşundan kendi ölümüne dek partinin önderliğini yaptı. Ancak parti, Rusya’daki komünist harekette etkin olamadı.