Nikaragua Devrimi'nin 41. yılı coşkuyla kutlandı

1979 Sandinista Devrimi'nin ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümeti altındaki halkçı kazanımların elde edilmesinin 41. yıl dönümü 19 Temmuz'da Nikaragua'nın birçok kentine kutlandı.

Managua'daki Plaza de la Revolución'a gelen Nikaragualılar Sandinista Devrimi Başkanı ve Komutanı Daniel Ortega'yı selamladı.

Somoza diktatörlüğünün devrildiği tarih, Augusto Sandino ve Carlos Fonseca da dahil olmak üzere Devrim kahramanlarını onurlandırırken, özgür, egemen ve onurlu bir ulusun devam eden inşasının başladığı giün olarak tarihe geçmişti.

Sandinista gençlik korosu bu kez yeni koronavirüsün yayılmasına karşı önleyici tedbirler doğrultusunda, maskelerle ve sosyal mesafeyi dikkate alarak Başkan ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'nin açıklamalarını beklerken Plaza de la Revolución'u doldurdu.

Devrimin yıl dönümünü ve Nikaragua halkını uluslarası alanda selmalayanlar arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vietnam Cumhurbaşkanı Nguyễn Phú Trọng, İran Lideri Hasan Ruhani ve Bolivya Çokuluslu Devleti'nin Anayasal Başkanı Evo Morales de yer aldı.

Sandinista Devrimi 1979'da ABD kuklası Anastasio Somoza diktatörlüğünün sonunu getirmişti. Adını 1927'de ABD'li işgalcilere karşı direnişi örgütleyen Augusto César Sandino'dan alan Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi, ABD tarafından eğitilip silahlandırılan Contra çeteleriyle yaşanan uzun erimli savaşın ardından 1990 yılında iktidarı kaybetmiş, ancak 2006 yılındaki seçimleri kazanarak tekrar iktidara gelmişti.