Nijerya'nın Kaduna eyaletinde çocuk istismarı suçluları hadım edilecek

Nijerya'nın Kaduna eyaleti, çocuk istismarı suçlularına ilişkin yasayı, suçlu bulunan kişilerin cinsel organlarının ameliyatla alınması yönünde değiştirdi.

Ceza Kanunu'ndaki bu değişiklik, 14 yaşından küçüklere istismarda bulunan erkek ve kadınların üreme organlarının ve dölyatağı borularının ameliyatla alınmasını ön görüyor. Suçlu bulunanlar, buna ek olarak müebbet hapis cezasına çarptırılacak.

Söz konusu yasa, 16 Eylül tarihinde Kaduna Valisi Nasir El-Rufai'nin kararıyla yüyürlüğe kondu.

Valilik Sözcüsü Muyiwa Adekeye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nijerya'da idam cezaları genellikle hapis cezalarına çevriliyor. Bu durum, çocuk istismarcısına birkaç yıl sonra serbest kalma imkanı sağlıyor. Hadım etmek, bu kişinin yenide suç işleme ihtimalini yok edecek" dedi.

Bir önceki yasa, yetişkin birine tecavüzün en fazla 21 yıl hapis cezasına çarptırılmasını, çocuğa istismarınsa müebbet hapis cezası almasını ön görüyordu.

Nijerya'da Covid-19 pandemisiyle birlikte tecavüz vakaları da artmış durumda. Ülkedeki 36 eyaletin tümü, kadınlara ve çocuklara tecavüzün artması üzerine olağanüstü hal ilan etti.

Nijerya Polisi Genel Müfettişi Mohammed Adamu, ülkede bu yıl Ocak ve Mayıs ayları arasında 717 tecavüz vakasının görüldüğünü kaydetti. Adamu, Covid-19 karanatinaları nedeniyle durumun daha da kötüye gidebileceği konusunda uyarıda bulundu.