Nijerya'da protestolar: Askerler göstericilere ateş açtı

Nijerya'da polis şiddetine karşı başlayan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda, ülkenin en büyük kenti Lagos'ta göstericilere ateş açıldı.

BBC'ye bilgi veren bir görgü tanığı, askerlerin göstericilere ateş açması sonrası en az 20 ceset ve 50 yaralı gördüğünü söyledi.

Uluslararası Af Örgütü de (Amnesty International) göstericilere ateş açıldığını ve ölümleri teyit eden kanıtlara ulaştıklarını belirtti.

Yetkililer göstericilere ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatma sözü verdi.

Nijerya ordusu ise resmi Twitter hesabından askerlerin ateş açtığına dair haberlerin görsellerini "yalan haber" ifadesiyle paylaştı.

Lagos ve diğer bölgelerde, 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nijerya'da protestolar, polis bünyesinde kurulan Özel Hırsızlıkla Mücadele biriminin (Sars) insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle, 7 Ekim'de başlamıştı. Birim daha sonra feshedildi ancak polis şiddetine yönelik protestolar dinmedi.