Nijerya'da öğrencilerin kaçırılmasını Boko Haram üstlendi

Nijerya'da bir sesli mesaj yayınlayarak kendini Boko Haram lideri olarak tanıtan bir kişi, ülkenin kuzey batısındaki Katsina eyaletindeki erkek okulunda 300'den fazla öğrencinin kaçırılmasını örgüt olarak üstlendiklerini açıkladı.

Kendini ses kaydında lider Ebubekir Şekau olarak tanıtan kişinin, iddiasına ilişkin bir delil sunmadığı kaydedildi.

Ses kaydında konuşan kişi, "Katsina'da yaşananların arkasında biz varız. Katsina'da yaşananlar, İslam'ı teşvik etmek ve İslam olmayan faaliyetleri yıldırmak amacıyla yapıldı. Batı eğitimi, Allah ve peygamberi tarafından izin verilen bir eğitim çeşidi değil" sözlerini kaydetti.

Öte yandan, Katsina eyaletinden yetkililer, kaçırılan çocuklardan bazılarının kaçmayı başardığı, ancak 320'ye yakın çocuğun hâlâ kayıp olduğunu aktardı.