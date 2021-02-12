Nijerya'da kaçırılan 15 Türk gemici serbest bırakıldı

Nijerya açıklarında Mozart adlı gemiye düzenlenen saldırıda korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk gemici serbest bırakıldı. Gemicilerin Nijerya'da sağlık kontrolünden geçirileceği, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Borealis Maritime ve Boden Denizcilik şirketinden yapılan açıklamada "23 Ocak 2021 tarihinde, Gine Körfezi’nde MV MOZART isimli gemimizden kaçırılan on beş mürettebatımız tamamı bugün itibarı ile serbest bırakılmıştır ve artık güvendedirler. Tüm personelimiz aileleriyle temas halindedirler ve en kısa sürede Türkiye’ye döneceklerdir" denildi.