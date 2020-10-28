Nijerya'da Covid-19 gıda yardım depoları yağmalanıyor

Nijerya'da polis şiddetine karşı protestolar sürerken, devlete ait Covid-19 yardım depolar yağmalanmaya başladı.

Son olarak ülkeni başkenti Abuja'nın Gwagwalada ilçesinde halk, Covid-19 yardımı bulunan devlete ait depoyu yağmaladı.

Depoyu basanların buradan pirinç, şehriye ve şeker gibi gıda ürünleri götürdükleri görüldü.

Eyalet yönetimlerinden açıklama

Yetkililer, söz konusu depolarda "gıda stoklandığı" iddialarını yalanladı.

Depoların bulunduğu eyaletlerin valilikleri, söz konusu gıda ürünlerinin toplumda ihtiyacı olanlar ve ülkede görülecek olası ikinci Covid-19 dalgası için ayrıldığını belirtti.

Valiliklerin açıklamasında, birçok eyaletin gıda dağıtımı için talimat beklediği ve dağıtıma hazır oldukları kaydedildi.

Hükümet yardımları zimmetine geçirmekle suçlanıyor

Nijerya hükümeti, ülkenin varlıklı isimleri ve şirketleri tarafından bağışlanan yardımları zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

Depoları basanlar, valiliklerin açıklamasını kabul etmediklerini, milyonlarca insanın koronavirüs tedbirleri nedeniyle kazanç sağlayamamasına karşın yetkililerden aylarca yardım almadıklarını söyledi. Ülkede bazı siyasetçilerin evlerindeyse Covid-19 yardımının bir bölümünün bulunduğu iddia edildi.

Lagos eyaletinde evi yağmalanan bir siyasetçi, evde bulunan yardım paketlerini doğum gününde paylaşmayı planladığını savundu.

Nijerya'da bulunan 36 eyaletinin neredeyse üçte birinde devlet depolarının yağmalandığı görüldü.

İzdiham nedeniyle 5 kişi öldü, valilikler sokağa çıkma yasağı ilan etti

Depo baskınları sırasında bazı insanların izdiham nedeniyle öldüğü bildirildi. Kuzey eyaleti Adamawa'da yetkililer, 5 kişinin izdihamdan yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bazı eyaletlerin valileri, depo baskınları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'yse, ülke genelinde protestoları durdurma talimatı verdi.

Yetkililer, yalnızca Lagos'ta 400'den fazla kişinin tutuklandığını bildirdi.

Ülkenin güneyindeki Calabar kentinde de, eyalet yönetimi güvenlik güçlerine evden eve arama yapma ve depo yağmaladığı tespit edilen kişileri tutuklama emri verdi.

Dağıtımı yöneten kuruluştan açıklama

Gıda yardımlarının dağıtımını yöneten özel sektör öncülüğündeki CACOVID (Covid-19'a karşı Koalisyon) adlı kuruluş, dağıtımın gecikme nedeninin dağıtılacak ürün miktarının çok fazla olması olduğunu belirtti.