Nijerya'da cihatçı saldırıda en az 13 kişi öldü, 6 kişi kaçırıldı

Yerel Daily Trust gazetesinin aktardığına göre, kuzeydoğu Nijerya'da Boko Haram adlı cihatçı çete saldırısında en az 13 kişi öldü ve altı kişi kaçırıldı.

Şeriatçılar Pazar günü ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletindeki Takulashe köyüne saldırdı.

Yerel kaynakta, tüm hayvan ve çiftlik ürünleri ile birlikte tüm köyün yerle bir edildiği aktarıldı.

2009 yılında Boko Haram, ülke genelinde şeriat yasasını yürürlüğe koymak için Nijerya hükümetine karşı silahlı bir ayaklanma başlattı. Boko Haram 2015'te IŞİD'le birlikte çalışmaya başladı.