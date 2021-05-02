Nijerya, koronavirüs nedeniyle Hindistan, Brezilya ve Türkiye'den girişleri durdurdu

Sağlık yetkilileri Pazar günü yaptığı açıklamada, Nijerya'nın son iki haftada Brezilya, Hindistan veya Türkiye'de bulunan Nijeryalı olmayan yolcuların, koronavirüsün bu üç ülkede yayılmasına ilişkin endişeler nedeniyle girişini yasaklayacağını söyledi.

AFP'nin aktardığı üzere Nijerya Devlet Başkanlığı Covid-19 Yürütme Komitesi yaptığı açıklamada, seyahat yasağının bu ülkelerden aktarma yapan yolcular için geçerli olmadığını söyledi.

Açıklamada, "Bu ihtiyati tedbirler, Nijerya'ya diğer ülkelerden gelen Covid-19 vakalarında artış riskini en aza indirmek için gerekli bir adımdır" denildi.

Nijeryalılar ve son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunan şahısların hükümet onaylı bir tesiste bir hafta boyunca zorunlu karantina altına alınması gerekeceği belirtildi.

Nijerya'ya gelen tüm yolcuların artık önceki 96 saatlik dönem yerine seyahatten sonraki 72 saat içinde alınmış bir Covid-19 testi negatif göstermesi gerekecek.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, şimdiye kadar 165.000'den fazla koronavirüs vakası ve 2.063 ölüm bildirdi.