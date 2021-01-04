Nijer'de ölü sayısı 100'ü geçti

Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Nijer'in Mali sınırına yakın iki köyde Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırılarda en az 100 kişinin öldüğünü açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre eski bakan Issoufou Issaka ise AFP'ye yaptığı açıklamada, saldırıların, iki üyelerinin köylüler tarafından öldürülmesinin ardından cihatçı gruplar tarafından yapıldığını söyledi ancak bu iddia başka kaynaklarca doğrulanmadı.

Bölgenin belediye başkanı Almou Hassane, AFP'ye yaptığı açıklamada "100 kadar motosikletli saldırganın" bölgeye gelip ikiye ayrılarak, iki köyde eş zamanlı saldırı yaptıklarını belirtti.

Geçen ay 7 Nijer askeri bölgede pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Nijer'in Nijerya sınırına yakın bölgeleri de El Kaide bağlantılı olduğu düşünülen Boko Haram örgütünün saldırılarına hedef oluyor.