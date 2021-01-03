Nijer’de iki köye eş zamanlı saldırı: En az 70 ölü

Nijer’de Mali sınırı yakınlarındaki iki köyde eş zamanlı düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 70’in üzerinde sivil yaşamını yitirdi.

VoA'da yer alan habere göre, güvenlik yetkilileri, saldırıların cihatçılar tarafından düzenlendiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, Tchombangou köyünde 49 civarında sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin de yaralandığını belirtti.

Nijer İçişleri Bakanlığı’ndan yine isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili de, Zaroumdareye köyünde de 30 civarında can kaybının olduğunu kaydetti.

Nijer hükümetinden saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.