Nijer'de darbe girişimi püskürtüldü

Afrika ülkesi Nijer'de yeni cumhurbaşkanı olarak seçilen Mohamed Bazoum'un yemin töreninden iki gün önce darbe girişimi gerçekleşti.
France 24'ün aktardığına göre, ülkenin başkenti Niamey'de cumhurbaşkanlığı binası yakınlarında yaklaşık 15 dakika boyunca silah sesleri duyulurken, darbe girişimi, cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından püskürtüldü.
Bazoum'un Şubat ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından, ülkede cihatçı saldırıları gerçekleşmişti. Seçimleri kaybeden eski cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane de, seçimlerde hile yapıldığını belirterek, sonuçları reddetmişti.
Eski içişleri bakanı Bazoum'un kazandığı açıklanan seçim, bu ay anayasa mahkemesi tarafından onaylanmıştı.