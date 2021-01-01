Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Bodrumspor ziyareti sonrasında açıklamalar bulunup "Türkiye’de 16 Mayıs itibariyle ligleri tamamlamak istediklerini belirterek, “Pandemi şartları uygun olursa, mart ayından sonra ana hedefimiz liglerimize seyircili olarak devam etmek olacak” dedi.

Özdemir "İnşallah gelecek aşılarla, bu pandemi olayını geride bırakacağımız yıl olur. Pandemiyi geride bırakırsak ana hedefimiz olan taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz. Çünkü tribünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar güzelliğine kavuşamıyor. Oyuncular motive olmuyor. Hakemlerin bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sıkıntıları var. Pandemi şartları uygun olursa mart ayından sonra bizim ana hedefimiz liglerimize seyircili olarak devam etmek olacak” diye konuştu.

Başkan Özdemir, pandemide seyircisiz oynanan maçların rövanşlarında seyirci olması durumunda bir haksızlık oluşup oluşmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tam seyirci kapasitesi ile maçları oynamayı düşünemiyoruz. Yüzde 20 mi 30 mu olur ona Sağlık Bakanlığımızla yapacağımız görüşmeler sonunda karar vereceğiz. Hiçbir kulüp, ‘İlk maç seyircisizdi bu maç da seyircisiz oynansın’ gibi bir düşünce ile gelmeyecektir. Çünkü futbol seyirci ile güzel oluyor.”