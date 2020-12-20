Nihat Özdemir'den hükmen yenilgi açıklaması: Başka türlü lig bitmez

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili A Spor'a konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler altyapıdan ne kadar oyuncu alabiliyorlarsa alsınlar önlerini açtık. Kulüpler 9 oyuncu ile çıkıp oynayabilir maddesini getirdik. Herhangi bir maç ertelememiz söz konusu değil. Takımları rahatlatacak bütün kararları aldık" dedi.

Açıklanan kararın uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirten Nihat Özdemir şunları söyledi:

"Kulüpler Birliği'ne sunmuştuk. Çeşitli kulüplerin çeşitli görüşleri oldu. Hepsini dinledik. 2. yarıda bizi gerçekten çok sıkışık bir maç trafiği bekliyor. Ligi, 16 Mayıs 2021'de ligleri bitirmemiz gerekiyor. Bütün Avrupa bunu yapıyor. Haziran'ın 11'nde Avrupa Futbol Şampiyonası başlayacak. Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş de 16 Mayıs'ta liglerin bitirilmesini istiyor. Karantina süresini 15 günden 10 güne düşürdük. 30 futbolcu listesi vardı 35'e çıkardık. Alt yapıdan ne kadar futbolcu alabilirlerse alsınlar önlerini açtık. Sahaya 9 futbolcuyla çıkıp maçı oynamaları gerekiyorsa çıkıp oynayabilir maddesi getirdik. Bizim herhangi bir şekilde 2. yarı için bir maç ertelememiz söz konusu değil. Ocak ayında eğer bir takım Türkiye Kupası'nda da oynayacaksa 8 maç oynayacak. O kadar sıkışık bir trafiğimiz var. Başka türlü ligi bitirmemiz mümkün değil. Bu kararı yönetim kuruluyla aldık ve kamuoyuna açıkladık."