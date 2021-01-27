Nihat Özdemir: Kulüplerin hepsinin anonim şirket olmasını istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Özdemir, kulüplerin şirketleşmesini çok önemsediklerini söyleyerek "Yeni düzenlemeyle; kulüp başkanı kendi dönemindeki bütçeden fazla borçlanırsa ona sorulacak, o onun borcu" ifadesini kullandı.

Ağırlıklı olarak spor ekonomisinin konuşulduğu görüşmede Özdemir, futbol karşılaşmalarını mart ayından itibaren seyircili oynatmayı planladıklarını kaydederek, şunları söyledi:

Mart ayında seyircili maç hedefi

“Biz maçlara seyircili devam etmek istiyoruz, hedefimiz bu. Eğer ben diyorum ki aşılanma büyük rakama çıkarsa bizde yüzde 30-35 kapasiteye çıkarız stadyumlarda. Bir madde getiririz ‘stadyumlara gelenler aşılı olmak zorundadır’ deriz. Aşı çok sayıya ulaşırsa mart 15’e kadar seyircili ama genel seyircinin aşılı olmasını isteriz gibi düşüncemiz var. Biz seyirciyi katmak istiyoruz. Her şey devlete bağlı, Sağlık Bakanlığı var, Bilim Kurulu var. Ama bizim Pandemi Kurulu’na baktıracağız olur mu olmaz mı diye. Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alacağız, gerekli izinleri alabilirsek bir düzen, intizam içinde maçları seyircili oynatmak istiyoruz."

Yeni yayıncı kuruluş ihalesi

"Gelecek sene yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Yeni bir ihale sürecine gireceğiz. Bütün dünya yayıncı kuruluşlarını davet edeceğiz. Türkiye büyük bir nüfus, 83 milyon insan var. Bu sene 2020-2021 sezonu. 2021-2022’de bunların sözleşmesi bitiyor. Şu anda dördüncü yılları, bir yılları daha var. Biz 2021’in haziran ayından itibaren ihale hazırlıklarıyla beraber ilana çıkmak durumundayız. Bu senenin haziranı ile aralık ayı arasında yeni yayıncı kuruluşun ihale dosyasını hazırlayıp kamuoyuna çıkacağız. Bunu bütün ülkelere, bütün dünyadaki yayıncı kuruluşları ‘gelin ihaleye girin’ diye davet edeceğiz. Pandemi de düzelme yoluna girerse bu yayıncı kuruluşla gelirleri arttırıcı iyi bir ihale yapabilirsek o zaman kulüplerimizin maddi durumları iyiye doğru gidebilir. Biz bir takım harcama limitleri sistemi getirdik. Bir Lisans Kurulu kurduk. Bütün takımların harcamalarını kontrol ediyorlar."

Borçlar başkanlara sorulacak

"Bu şekilde transferde harcama limitlerine disiplin getirdik. UEFA bizim bu çalışmalarımızdan çok memnun. Dört büyüklerin şu anda borcunun tutarı 14 milyar TL. Türk futbolunun şu andaki gelirlerinin toplamı tahminen 750-800 milyon dolar. Ama Avrupa’nın altıncı büyüğüyüz. Futbol endüstrisinde, futbol ekonomisindeki büyüklüklerde Avrupa altıncısıyız. Meclis’teki Kulüpler Yasası var. Şirketleşmeyi önemsetiyor. Kulüplerin hepsinin anonim şirket olmasını istiyoruz. Çok destekliyoruz bunu. Bu düzenleme yasalaşırsa kulüp başkanı kendi döneminde bütçesinden fazla borçlanırsa kendine sorulacak, o onun borcu. Bu şekilde kulüp başkanlarının yönetimlerinin kulüplerini aşırı borçlandırma olayından kurtulmuş olacağız. Futboldaki ekonomik dar boğazı bugün yarın değil ama 5 yıllık projeksiyonda kulüpleri düzlüğe çıkaracağımızı ümit ediyoruz.”"