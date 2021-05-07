Nihat Özdemir 'İngiliz finali' için konuştu: Kuzu kuzu gelip oynayacaklar

Sky Sports'un haberine göre, Türkiye'deki koronavirüs vakaları nedeniyle Aston Villa, UEFA ve FA'e başvuruda bulundu, finalin kendi statlarında oynanmasını istedi.

UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Pedro Pinto, "Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık'ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir Akşam Spor'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz."