Nihat Özdemir 'İngiliz finali' için konuştu: Kuzu kuzu gelip oynayacaklar

Premier Lig ekibi Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Chelsea'yi karşı karşıya getirecek olan 'İngiliz finali'nin Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan alınması için başvuruda bulundu.

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Sky Sports'un haberine göre, Türkiye'deki koronavirüs vakaları nedeniyle Aston Villa, UEFA ve FA'e başvuruda bulundu, finalin kendi statlarında oynanmasını istedi.

UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Pedro Pinto, "Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık'ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir Akşam Spor'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

"Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz."

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