Nihat Özdemir açıkladı: Hükmen yenilgi geliyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, takvim konusunda sıkışık bir durumda olduklarını, salgın dolayısıyla maça çıkamayacak takımların hükmen yenik sayılacağını resmen açıkladı.

Konuya ilişkin Hürriyet'e konuşan Özdemir, "Son Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyu ben tartışmaya açtım. Kulüplere ligin ikinci yarısı itibariyle Covid-19’dan dolayı maçları erteleyemeyeceğimizi ve hükmen yenilgi kararı almayı düşündüğümüzü söyledim" derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ve başkanlarımıza da, “Lütfen aranızda tartışın ve bir karar alın. Sizi dinleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz böyle bir karar alabiliriz” dedim. Çok açık bir şekilde bunu kendilerine ifade ettim.

Niye böyle bir karar alabiliriz, açıklayayım; 28 Ocak’ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs’ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak.

Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. “Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz” dedik kulüplere. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında.