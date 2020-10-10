Nihat Behram: Hayat gençlikten yanadır!

“Mücadele, eğer boşa kürek çekmiyorsan, yorucu değil, tam tersi dinlendiricidir. Varsın koşturmaktan/taşımaktan ayağın/kolun yorulsun, önemli olan ruhun/bilincin dinlenmesi.” diyor Nihat Behram. Türkiye’de sınıfın belki de ilk kez gençlikle buluştuğu andan beri mücadeleye emek veriyor, değer katıyor, tanıklık ediyor. Şüphesiz bu birikimin Türkiye’de yarını kuracak olan gençler için paha biçilemez bir değeri var ve tek röportaja sığması imkansız. Ancak hayata ümitle bakmakta zorlandığımız bu günlere mütevazi bir katkı, bir başlangıç olarak görebiliriz.

Merhabalar, biraz bugünü konuşarak başlayalım. Bugünün genç kuşağı ne devrimci bir dalganın ne de reel sosyalizmin varlığını hissettirmediği bir dönemde büyüdü, yani sizin döneminizle arada epey fark var. Elbette bu fark dünyaya bakışta, politik reflekslerde, hatta örgütlenmede dahi gözlenebiliyor. Türkiye özelinde «bir karşı devrim sürecinin çocukları» bile diyebiliriz. Siz bugünün siyasi atmosferinde gençliğin yeri konusunda ne düşünüyorsunuz? Tarihsel bir misyonu var mı gençliğin?

Gençliğin tarihsel misyonu olmaz olur mu? Her dönemde olmuştur, olacak da! Bu bizim niyetimiz dışında bir hayat gerçekliğidir: atılganlık/cesaret/itiraz/direnme gücü/düşleri uğruna adanmışlık: En çok da genç olanda filizlenir. Sadece insanda değil, fidanda/ceylanda da böyledir.

Bir de, “genç kalabilmek” çok önemlidir. Onu belirleyen de, insanın hayata olan inancı, gerçekliğe tutkusu/yanlışa olan öfkesidir. Bak: Fidel hiç yaşlanmadı, Lenin hep genç kaldı, Nâzım hep delikanlıdır...

'Gericilik çoğunluk da olsa yaşlıdır'

Bu değişmez kuraldır. Yani, bu kuralı, sayısal azınlık ya da çoğunluk belirlemez. Gericilik, çoğunluk da olsa, yaşlıdır; bir devrimci tek başına bile kalsa, genç/diri olanı temsil eder.

Yaş itibariyle genç olduğum, 68 döneminde, dünyanın dört bir yanı rüzgârlıydı. O rüzgârlarda emperyalizme karşı Vietnam zaferini soluduk, Küba Devrimi’ni soluduk, Afrika’da, Mozambik’te/Angola’da yükselen özgürlük mücadelelerini soluduk...Yanı sıra, acıları/zulümleri de soluduk, Şili’deki faşist darbeyi, 12 Mart/12 Eylül kanlı karanlığını...

Üstümüzdeki etkisi elbette ki büyüktür...

Fakat şunu unutmamak gerekir: Ne zalimlik ve karşı devrimler kalıcıdır, ne de yurtsever/devrimci mücadele tükenip bitici. Çözüm, tükenmez olanla kucaklaşıp onu solumamızda. Genç kalmanın gizi de buradadır, gençliği kazanmanın yolu da...Azınlıkta da olsak, yeter ki bunu yapabilelim. Hayat gençlikten yanadır, o da hayatın misyonu.

'68 kuşağı diye tanımlanan dönemi idealiz etmemek gerekir'

Elbette derdimiz geçmişle yarışmak değil ancak bugünden bakıldığında sizin de içerisinde olduğunuz dönemin gençlik hareketi çok “görkemli” görünüyor. Nasıl bir katalizör gerekti bu kuvvete erişmek için, sizce bugüne göre farkları neydi?

Elbette ki “68 kuşağı” diye tanımlanan dönem, gerek dünyada gerek yurdumuzda, mücadele ruhu açısından “görkemli” bir dönemdir. Ama bunu, fazla da idealize etmemek gerekir. Söz gelimi, bizden önceki ağabeylerimizin kuşağını, yani o acılı 50 kuşağını ve daha öncekileri bir düşünün. Bir avuç devrimci. Bugünkü teknik donanımların hiçbiri yok. Faşist baskı/terör katı mı katı. Faşizmin ünlü işkencehanesi “Sansaryan Hanı” onların çığlıklarıyla çınlamış, Sinop Zindanı, ayaklarındaki prangaların uğultusuyla. Ülkenin/halkın en değerli/her biri erdemli/yetenek kuyusu evlatları, Enver Gökçeler, Nâzımlar, Vedat Türkaliler, A. Kadirler, Aziz Nesinler, Ahmed Arifler, Dinamolar....ve onlardan önceki kuşak, Suphiler, E. Nejatlar....Benim kuşağım o Sansaryan Hanı’nın son dönem konuklarıdır. Bir süre hücrelerinde/tabutluklarında ben de kaldım. İşkenceden geçip içine tıkıldığınızda, öleceğinizi düşündüğünüz izbeler...Bir önceki kuşaktan ağabeylerimiz, o izbelerde aylarca kaldılar, tırnakları çekildi...Her biri 8 sene/10 sene zindan yattılar. Fakat, bakın, bıraktıkları miras nasıl genç/nasıl görkemli.

Diyeceğim şu ki: hayat, onu savunanı kucaklar, isterse bir avuç olsun, o kucaklaşma sonucunda, her kuşak halka/hayata/insanlığa görkemli miras bırakır.

Bak: Gramsci zindanda bir ömür tek başınaydı, hep genç kaldı. Hâlâ gencecik ve mirası görkemlidir.

İşin bir yanı bu, diğer yanına gelince: ‘68 Dönemi ve sonrasındaki on yıl, arada 12 Mart zulmü olmasına rağmen, yurdumuzda devrimci örgütlenme yaygınlaştı. Hem kentlerde hem kırsal alanda.

Batı’daki 68’den farkı da budur: Üniversitelerdeki demokratik hareketlerle sınırlı kalmaması.

68/78 arasında, devrimci örgüter çok parçalı olmasına rağmen, her birinin geniş tabanı/kitlesi vardı.

Mücadele 'Leninsiz'di

DİSK/Barolar/Meslek Odaları/TÖB-DER gibi demokratik kuruluşlar güçlü ve geniş kitle tabanına sahipti. Polis içinde bile, ilerici sendikal örgütlenme vardı. Ufak gösterilere bile onbinlerce insan katılırdı. Bu benim kişisel görüşümdür: 75/78 döneminde, devrimci örgütlerin çok parçalı olmasına rağmen, ülkede devrim potansiyeli vardı. Yazık ki, o potansiyeli hedefine yoğuracak önderlik yoktu.

Yani mücadele “Leninsiz”di. CHP’nin sistemde iktidar ortağı olması ve ardı ardına gelen (Maraş ve 1 Mayıs katliamları gibi) darbelerle mücadelenin önü kesildi ve 12 Eylül ile faşizm ülkenin üstüne çöreklendi.

80’li yıllar, liberalizmin dünyada da bizde de körüklendiği yıllardır, faşizmin yedek gücü ve devrimci ruhu bulandırma körüğü olarak, kapitalizme/emperyalizme kürekçilik/erketelik/cilacılık yaptı! Bakın: 80’li yılların ilk yarısında M. Belge ve benzerlerinin “Demirel’in demokratlığı” tezleri bunun örneğidir. Her ne kadar Demirel, muhalefetteyken, “Ben hiç sağcı olmadım” diyecek kadar “düşük” değildiyse de, kaşarlı bir gerici ve gericiliğin muteber temsilcisiydi. O dönem sol/sağ liberaller birlikte onu cilaladı. Şimdi Gül’ü cilaladıkları gibi.

Bunu şundan söylüyorum: liberallerin faşizme ve gericiliğin dincilik temelinde yapılanmasına yedek güç olması, AKP destekçiliği ve YAE’cilikten çok öncedir.

Devrimci yapılanmanın, o derece yaygın ve örgütlü durumdan bugünkü hale gelmesinin elbette ki, bir çok başka nedeni de var. Söz gelimi: “Kürt sorunu çözülmeden demokrasi gelmez” ile “Demokrasi gelmeden Kürt sorunu çözülmez” ikilemi arasındaki boğuşma gibi. “Kürt sorununda AKP ile çözüme gidileceğini” düşünenler yıllar ve yıllarca, AKP yapılanmasına göz yumdular. Baş rollerde yine liberaller vardı. Bir başka etkense, demokrasi umudunun 4 yıldan 4 yıla sandık ve “göstermelik/hayali muhalefet”e bağlanması; yani geniş bir kitlenin, devrimci örgütlenmenin hayati önemini kavrayamayışıdır.

Bu konunun noktası şudur: Faşizmin alt edilmesi/düzenin değişmesi, ancak ve ancak devrimci mücadelenin eseri olur ki, onun yolu da devrimci örgütlenmedir. Yani: sizin “katalizatör” dediğiniz şey budur.

Mücadele etmek zorunlu olduğu kadar zaman zaman yorucu da. Düzen siyasetinin sürekli sahte umut pazarladığı, yenilgilerin çoğunlukta olduğu bir dönemde insan kalmanın başka yolu yok desek de, devrimciler de etten kemikte insanlar. Geçmişte gençlik motivasyonunu, kararlılığını nereden alıyordu? Ona enerji veren, harekete geçiren şeyler nelerdi? Yıllardır örgütlü bir devrimci olarak belki kendinize dair de bir şey söylemek istersiniz.

Mücadele, eğer boşa kürek çekmiyorsan, yorucu değil, tam tersi dinlendiricidir. Varsın koşturmaktan/taşımaktan ayağın/kolun yorulsun, önemli olan ruhun/bilincin dinlenmesi. Bu sadece devrimci mücadele değil, hayatı ilgilendiren her konuda böyledir. Bir şiire saatlerce/günlerce çalışıyorum, yorgunluktan iflahım kesildiği, göz kapaklarımın açılmaz olduğu noktada, aradığım tanımı bulmuşsam, kanatlanıp uçasım geliyor, gökyüzünün bir ucundan bir ucuna. Bebek doğuran ana da böyle değil midir? Bebeğini kucağına alıp kokladığı an, artık yüzündeki yorgunluk değil, hazdır, mutluluktur, sevinçtir. Sor kendine: Haz/mutluluk/sevinç yorgun olur mu?

'Eylem insanı yormaz, tam tersi dinlendirir'

Yani sonucu hayatla örtüşen eylem insanı yormaz, tam tersi dinlendirir. Sonucu hayatla örtüşen işler yapmak gerekir. Yorucu olan, yol almadan, boşa kürek çekmektir. Düş ve umudun düşmanı da odur.

Burada sanatın da önemli bir yeri olduğunu tahmin edebiliyoruz, yahut daha genel bir tabirle kültürün, bir devrimcinin sanatla nasıl ilişki kurduğunun. Gerici, düzen içi kültür ögeleri her alanda gözümüze sokulmaya çalışılsa da devrimcilerin bu konuda bir hazinesi var diyebiliriz. Sizce sanatla ve kültürle nasıl bir ilişki kurmalı bugün mücadele eden gençler?

Kültür/sanat ve siyaset ayrı şeyler değil ki. Bütünün parçaları. Birini diğerinden bağımsız (hele ki birini diğerine karşı gibi) düşünmek de boşa kürek çekmektir. Sanatın/kültürün siyasi mücadeledeki yerinin önemi “tahmin” işi değil, bilincin gereğidir.

“Kültür/sanat siyasetler üstüdür, siyasetler dışıdır” gibi sözler safsatadır. Her davranış siyasidir. İnsan beynini/ufkunu/bilincini... ileri taşıyan her eylem devrimcidir. Önemli olan o “ileri taşıma dinamiği”ni yakalamak. İnsanoğlunun ölmemiş/kalıcı olmuş kültür/sanat ürünlerine bak, tümü insani değerleri ileri taşıyan ürünlerdir. İlericidir/devrimcidir. Gericilikten sanat çıkmaz. Yani kabaca söylersem: Hitler’i öven sanat olmaz! Ama bak, Che’ye yakılmış ne kadar çok şarkı/şiir var. Gerici siyasetin Gorki’si/Brecht’i/Neruda’sı/Nâzım’ı...olmaz...mümkün değil...

Devrimci sanat/gerçekçi sanatçı tarih boyu gerici sistemlerin korkulu rüyası olmuş. Ondan kurtulmak için kimi zaman her tür baskıyı/yasağı uygulamış. Ya da sulandırma/kendi yalakası kılma yolları aramış. Bakın liberaller bu konuda da sistemin imdadına koşuyor: Burjuvazi “Demir Ökçe” unutulsun, “Pamuk” bestseller olsun ister. Yazık ki çabalarında başarılı da oluyorlar. Bizim kuşakta, sözgelimi Demir Ökçe’yi okumayan “okumadım” demeye utanırdı. Şimdi gençlere soruyorum, daha okuyana rastlamadım. Ama “Pamuk”çu çok!

Gerçekçi/devrimci sanatla ilişkisiz kişinin devrimciliği eksiktir! Hem de öyle motordaki civata eksikliğine de benzemez, teker/vites/direksiyon eksikliği gibidir. Ya yerinde sayarsın ya toslarsın! Sanatın/kültürün hayatımızdaki yeri böyle bir şey.

'Hayatın hikayesini ancak hayatın içinde sağabilirsin'

İşin bir yanı bu, yani: sanata ilgisizlik!

İlgili olana gelince: Gençler bana şiir yolluyor, düşüncemi soruyorlar. Öyle heyecanlanıyorum ki, fakat okuyunca çok zaman heyecanım kursağımda kalıyor. İnternet esinli/hayatla örtüşmeyen/hikayesiz/kuru söz yığını. Hayatın hikayesini ancak hayatın içinde sağabilirsin. Sanat, hayatın resmine bakmakla olacak iş değil. Kendisine dalacaksın. Söz gelimi: yurdumuz, her birinin içinde hikayesi olan ağıtla dolu. Git, IŞİDli caniler köyünü bastığında, 16 yaşındaki kızı onların eline düşmesin diye, son kurşununu kızına sıkan babayı tanı, ağıtının hikayesini dinle, gözyaşına yoldaş ol. Kendimden örnek vereyim: İbo’nun hayatını yazmak için, gidip köyünde anasını buldum, çığlığını/ağıtını kendi sesinden dinledim: “Benim oğlum da akılların kuyusu/vurmayın ona vurmayın zalimlerin sürüsü” o ağıt o kitabın kaynağıdır. Böyle kaynakları olmayan sanat “kuru” kalır.

Kısacası: devrimci kişi sanatla/kültürle iç içe olmalıdır/ sanatçı kişi de devrimci mücadele ile iç içe.

Bu bütünlük olmadı mı, ne devrimci hakkıyla devrimci, ne sanatçı hakkıyla sanatçıdır.

Son olarak, şiirlerinizde, yazılarınızda hep işlediğiniz ve her satırda kendisini hissettiren bir tema var: Memleketi sevmek. Zaten başka türlü de mümkün değil mücadele. Ancak dostlarımızın, arkadaşlarımızın dahi düzenin yarattığı karanlığı gördükçe başka yerlerde ümit ışığı aradığını görüyoruz. Siz de uzun yıllardır yurt dışında yaşamak zorunda kaldınız, neler hissediyorsunuz buna dair, bir gerçekliği var mı bu arayışın?

Kimisi, kendi “bireysel geleceğini kurtarmak için” yurdunu terkeder, gider göçmen olur, kiminin ise önceliği, zindanda/sürgünde, nerde olursa olsun, yurdunun geleceğidir. Doğup büyüdüğü/kültürüyle yoğrulduğu yurdu insanın en önemli değeridir. Sadece insan değil, her canlı için böyle. Mahzuni’nin “Vay göresim geldi Berçenek seni/Dumanlı dumanlı oy bizim eller/Oturup ağlasam delisin derler” türküsü hasret duygusuyla içlidir. Yurduna uzak düşen yurtsever için, yurt hasreti iç yakıcıdır, yakar kül eder. Yurt hasretinden daha güçlü mıknatıs yoktur. Gerçek yurtsever, içinden yurt hasretini çıkarıp atamaz. Bir yanı bu, diğer yanı ise: istersin ki, o derece tutkunu olduğun yurdun/yuvan, acılı değil şenli olsun. Eh, bu da, o yurdu acılara boğan nedenlere karşı uğrunda devrimci mücadeleyi gerektirir. Başkasının gerçeği nedir bilmem, benim gerçeğim budur!