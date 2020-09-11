Niğde Valisi: Vakalar artıyor, artık sözün bittiği yerdeyiz

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte koronavirüs tedbirleri denetimi sırasında yaptığı açıklamada "Vakalar artıyor, artık sözün bittiği yerdeyiz. Arkadaşlarımız bundan sonra ceza yazmaktan hiçbir şekilde tereddüt etmeyecekler” dedi.

Kentteki tablonun “iç açıcı” olmadığını kaydeden Şimşek “Uyarıdan ziyade ceza yazma dönemi başladı. Maske takmadan dolaşanları da ekiplerimiz tespit edip, ceza yazacaklar. Özellikle ara ve ana caddelerde sivil ekiplerimiz olacak” diye konuştu.

Koronavirüs testi pozitif çıkanların evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunan Şimşek "Pozitif olduğunu bile bile dışarı çıkıyorsa, koronavirüsü başkalarına da bulaştırıyorsa bunun hakkında gereğini yapacağız, savcılığa suç duyurusunda da bulunacağız" dedi.