NHKM’den online caz tarihi atölyesi

Can Tutuğ tarafından yürütülecek 'Dönemler, Olaylar ve Anekdotlarla Caz Tarihi' başlıklı online atölye çalışması 25 Şubat'ta İstanbul NHKM'de başlıyor.

Haber Merkezi

"Dönemler, Olaylar ve Anekdotlarla Caz Tarihi" başlıklı online atölye çalışması 25 Şubat tarihinde İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde (NHKM) başlıyor. 

Caz vibrafoncusu ve eğitmen Can Tutuğ tarafından yürütülecek olan atölye; cazın doğduğu dönemden başlayarak günümüze kadar gelen sürede cazın evrimini, yineleyiciliğini ve yenileyiciliğini anlatma gayesi taşıyor. İki haftada bir Perşembe günleri 19.30-20.30 saatleri arasında gerçekleşecek olan atölye çalışması 4 oturumdan oluşuyor. 

Detaylı bilgi için: 
atö[email protected] – 0216 414 22 39

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