NHKM’den online atölye: Cumhuriyet Türkiye’sinde Hafıza, Mekan ve Siyaset

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi online atölye çalışmalarına devam ediyor. E. Zeynep Suda tarafından yürütülecek olan “Anılardan Tarihe: Cumhuriyet Türkiye’sinde Hafıza, Mekan ve Siyaset” atölye çalışması 16 Ocak Cumartesi günü başlıyor.

5 hafta boyunca her Cumartesi 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan atölye çalışmasının içeriği şöyle:

“Bu atölye çalışmasında Cumhuriyet Türkiye’sini, dönem ve sorunları, öne çıkan temaları ve modaları ile geç Osmanlı döneminden başlayarak anılar yardımıyla ele almayı amaçlıyoruz. Geç Osmanlı dönemi derken 1908 ve sonrasını esas almak, büyük savaş ve cumhuriyetin kuruluşunu, İstanbul, İzmir ve Ankara’da yaşayan ve anıları yayınlanmış aydınlar, sanatçı ve siyasetçiler, gazeteciler gözünden izlemek, onların kişisel, grup ve aile deneyimleri ile Cumhuriyet Türkiye’sinin dönemleri, çelişkileri ve dinamiklerini izlemeyi hedefliyoruz. Bunu en iyi yapabileceğimiz araç, kişilerin yaşam öyküsü anlatıları ve anılarıdır. Aile öykülerinden başlayarak anılarını nasıl ele aldıkları, dönemleri ve deneyimlerini nasıl değerlendirdikleri tarih ve siyaset açısından kıymeti bilinmeyen bir önem ve değer taşıyor.

Ele alacağımız anılar pek çok başka anı arasından seçildi. Anıları bir tarihsel belge olarak kullanmak elbette çeşitli sorunlar taşıyor. Bilimsel tarih çalışmaları ile hafıza, anılar ve anlatılar arasında farklılıklar, kırılmalar, tercihler var. Çalışmamızın amaçları arasında tarih yazımı ile bu türden kişisel anlatıların, hayat öyküleri ve anıların niteliği üzerine düşünmek ve çalışmak da yer alıyor. Tüm eksiklikleri, görüş ve deneyim farklılıkları ve yazılış amaçlarına bağlı olarak kırılmış merceklerden bakış açılarına karşın bu anıların ülkemizin yakın tarihine ışık tutacak nitelikte ve canlılıkta olduklarını düşünüyoruz. Tarihi bir de yaşayanların gözünden düşünmek ve tartışmakta yarar var.”

Detaylı bilgi için: atö[email protected] - 0216 414 22 39