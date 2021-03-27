NHKM'den Dünya Tiyatro Günü Mesajı

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için Nâzım Hikmet Kültür Merkezi adına bir mesaj seslendirdi.

Tüm sanat alanlarında olduğu gibi tiyatro sanatı ve tiyatro emekçilerinin göz göre göre yayılan salgın karşısında çaresizliğin pençesine itilmesi ve izleyiciyle buluşamayacak hale getirilmesinin vurgulandığı mesajda kurtuluşun, sanat emeğinin işçilerle kol kola örgütlenmesiyle gerçekleşeceğinin altı çizildi.

Orhan Aydın'ın NHKM adına seslendirdiği 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajı şu sözlerle son buldu:

"Bu günler bitecek ve Anadolu’nun bağrından hayata ışıklar saçacak olan perdelerimiz yeniden açılacak. Karanlık; işçilerin, emekçilerin, sanat yaratıcılarının örgütlü mücadelesi ile yeniden aydınlanacak, her tür düşmanlık ve ayrımcılık mutlak yere çalınacaktır.

Selam olsun eşit, özgür bir gelecek için üretenlere.

Selam olsun dünyanın ve ülkenin aydınlık geleceğine.

Sanat asla korkakların işi değildir hele tiyatro hiç değildir.

Yaşasın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü."