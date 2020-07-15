NHKM’den bir haftalık sinema kampı: Film yapım ve kamera önü oyunculuk

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), bu yaz düzenleyeceği sinema kamplarından ilkini duyurdu. 23 Temmuz günü İzmir Karaburun’daki Dolungaz Koyu’nda düzenlenecek olan kampta, iki ayrı atölye yer alıyor: Film Yapım ve Kamera Önü Oyunculuk.

23 Temmuz’dan başlayarak dört gün boyunca deneyimli eğitmenlerden ders alacak, birlikte üretip, tartışıp, kafa yoracak. Ardından iki atölye bir araya gelerek, Karaburun civarında film çekilecek.

Bir hafta sürecek atölyeler uygulamalı film yapım süreçlerini kapsayacak, alanında uzman yönetmen, yapımcı, drama eğitmeni, görüntü yönetmeni ve kurgu yönetmeninden oluşacak eğitmen kadrosu ile bir filmin hazırlık aşamasından, gösterimine kadar olan bütün süreci kapsayacak. Ayrıca atölye süresince film gösterimleri ve söyleşiler yapılacak. Kampta Ömer Can, İrem Altuğ, Yusuf Saygı ve Serdar Özdemir eğitmenlik yapacak. İki grubun kontenjanları 10 ila 15 kişi olarak belirlendi.

Film Yapım Atölyesi’nin detayları için tıklayınız.

Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi’nin detayları için tıklayınız.