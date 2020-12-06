NHKM'den Ankara Sanat Tiyatrosu'yla dayanışma çağrısı

Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) bugün tarihi salonunu boşaltmak zorunda kaldı. Bu zorunlu kararın ardından Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) bir açıklama yayımlayarak dayanışma ve mücadele çağrısında bulundu.
AST'ın, sanatı egemenlerin hizmetinden çıkarıp halkın aydınlanma mücadelesinin hizmetine sunanların ülkemizde son 60 yıldır sahip olduğu en kıymetli sembollerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada "Bu sembol kurumsal olarak olduğu gibi mekânsal bir anlama ve öneme de sahiptir" denildi.
NHKM'nin bütün olanakları ve sonsuz dayanışma duygularıyla AST'ın yanında olduğu ifade edilen açıklamada "Ankara sahnemiz her türlü çevrim içi oyun ve prova için başta AST olmak üzere Ankara'nın tüm tiyatro topluluklarına açıktır" denildi.