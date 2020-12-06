NHKM'den Ankara Sanat Tiyatrosu'yla dayanışma çağrısı

Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) bugün tarihi salonunu boşaltmak zorunda kaldı. Bu zorunlu kararın ardından Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) bir açıklama yayımlayarak dayanışma ve mücadele çağrısında bulundu.

AST'ın, sanatı egemenlerin hizmetinden çıkarıp halkın aydınlanma mücadelesinin hizmetine sunanların ülkemizde son 60 yıldır sahip olduğu en kıymetli sembollerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada "Bu sembol kurumsal olarak olduğu gibi mekânsal bir anlama ve öneme de sahiptir" denildi.

NHKM'nin bütün olanakları ve sonsuz dayanışma duygularıyla AST'ın yanında olduğu ifade edilen açıklamada "Ankara sahnemiz her türlü çevrim içi oyun ve prova için başta AST olmak üzere Ankara'nın tüm tiyatro topluluklarına açıktır" denildi.

Kültür-sanat üreticilerini Patronların Ensesindeyiz Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı ve Birlik Sendikası'nda buluşmaya çağıran NHKM'den yapılan açıklama şöyle:



"Ankara Sanat Tiyatrosu’yla Dayanışma ve Mücadele Çağrısı



Ankara Sanat Tiyatrosu'nun (AST) Ankara kent kültüründe önemli bir yeri olan Kızılay İzmir Caddesi Ihlamur Sokak'taki sahnesinden ayrılmak zorunda kalması tüm Ankaralıları olduğu gibi NHKM emekçileri ve üretenlerini de derinden üzdü.



İktidarın aydınlanmacı düşünce ile ve dolayısıyla kültür sanat alanı ile kavgası yeni değil. Bu kavga insanlığın tarihi kadar eski bir kavgadır. Ve rahatlıkla söyleyebiliriz ki kavga gericilik ile aydınlanmacılığın, beyhude saltanat özlemiyle cumhuriyetin, kul olmak ile yurttaş olmanın kavgası olduğu kadar sömürenlerle sömürülenlerin, sermaye ile emeğin de kavgasıdır.



Pandemi süreci ile birlikte daha net görülmüştür ki, türlü kıyaklarla patronların kârlarına kâr katmasının önü açılırken emekçiler kısa çalışma ödeneği ya da işsizlik nedeniyle aç kalmak ya da toplu ulaşım araçlarına tıklım tıkış binerek yetişmeye çalıştıkları hiçbir önlemin alınmadığı iş yerlerinde salgına yakalanmak tercihi ile baş başa bırakılmıştır. Yine bu süreçte AVM'ler, ibadethaneler açıkken kapatılacaklar listesinde ilk akla gelen yerler kafe-barlar, tiyatrolar, konser salonları, kültür merkezleri ve gösteri mekânları olmuştur.



AST, sanatı egemenlerin hizmetinden çıkarıp halkın aydınlanma mücadelesinin hizmetine sunanların ülkemizde son 60 yıldır sahip olduğu en kıymetli sembollerinden biridir. Bu sembol kurumsal olarak olduğu gibi mekânsal bir anlama ve öneme de sahiptir.



NHKM olarak bütün olanaklarımızla ve sonsuz dayanışma duygularımızla AST'ın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ankara sahnemiz her türlü çevrim içi oyun ve prova için başta AST olmak üzere Ankara'nın tüm tiyatro topluluklarına açıktır.



Kültür-sanat üreticilerini bir parçası olduğumuz Patronların Ensesindeyiz Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı ve Birlik Sendikası'nda buluşmaya, sorunlarımızı birlikte tartışıp birlikte çözüm üretmeye, tüm kültür-sanat izleyicilerini hep birlikte bu dayanışmayı büyütmeye davet ediyoruz.



Nâzım Hikmet Kültür Merkezi"