NHKM İzmir'den çevrimiçi Farsça atölyesi

Pandemi tedbirleri kapsamında tarihî Konak Sineması binasında gerçekleştirdiği atölyelere ara veren Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - İzmir, çevrimiçi dil atölyelerine bir yenisini daha ekliyor. Yunanca ve İspanyolca dil eğitimlerine farklı kur sınıflarıyla devam eden NHKM, 10 Şubat Çarşamba günü Farsça dil atölyesini de başlatıyor.

Başlangıç seviyesi için düzenlenen atölyede, katılımcıların temel düzeyde Farsça okumayı, yazmayı ve konuşmayı öğrenmesi amaçlanmakta. Sınıf kontenjanının 10 kişi ile sınırlandırıldığı atölyenin yürütücülüğünü, uzun süredir İngilizce ve Farsça öğretmenliği yapan İranlı eğitmen Mina Ghaseminia üstlenecek. Katılımcılar kendi ilgileri doğrultusunda, aynı zamanda Tahran Soore Üniversitesi Sanat Fakültesi mezunu olan Ghaseminia'dan, atölye boyunca İran kültürüne ve sanatına dair bilgi edinme imkanı da bulabilecek.

NHKM İzmir'in düzenlediği Farsça Atölyesi'ne, çevrimiçi imkanlarla tüm Türkiye'den katılımcı kabul edilecek.

Atölye hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt yaptırmak istiyorsanız internet sitesi üzerinden başvuru formu göndermeniz hâlinde kültür merkezi yetkilileri en kısa sürede size ulaşacaktır.

Başvuru Formu için: https://izmir.nhkm.org.tr/farsca-atolyesi/