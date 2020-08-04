NHKM - İzmir, perdelerini açıyor

Mart ayında ülkemizde de etkisini göstermeye başlayan Covid-19 pandemisine karşı tedbirler çerçevesinde etkinliklerini durduran ve bu süreçte izleyicileriyle online etkinliklerle buluşan Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - İzmir, 12 Ağustos'ta ilk etkinliğiyle yeniden perdelerini açıyor.

Daha önce, 12 - 16 Ağustos tarihleri arasında Karaburun Dolungaz'da 3. Çocuk Bilim Kampı'nın düzenleneceğini duyuran ve kayıt almaya başlayan NHKM - İzmir, salon etkinliklerine de aynı tarihte başlıyor.

Kültür merkezinin genel dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra, salonlarda ve lobide tedbir amaçlı tüm malzemelerin bulunabileceği ve koltuk yerleşimlerinde, kafetarya oturma düzeninde, fiziksel mesafenin göz önünde bulundurulduğu, elektronik bilet sisteminin kullanılacağı da açıklandı.

Ağustos ayı için ilan edilen etkinliklerin, pandemi sürecinin yarattığı sorunları birlikte aşmak perspektifiyle planlandığını ve sınırlı sayıda tutulduğunu bildiren NHKM - İzmir, bu dayanışmaya katılan sanatçı ve gruplara teşekkür etti. Bu etkinliklere bilet alan izleyiciler, ayrıca dayanışma katkısında da bulunabilecekler.

NHKM - İzmir, 17 - 23 Ağustos tarihleri arasında da, yine Karaburun Dolungaz'da 14 - 17 yaş aralığı için Gençlik Sinema Kampı düzenlendiğini ve kayıtlara başlandığını duyurdu.

Kamplar ve etkinliklerle ilgili detaylı bilgi almak için NHKM - İzmir sitesini ziyaret edebilirsiniz.