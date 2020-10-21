NHKM-İzmir film atölyesi ‘banK’ın çekimlerini tamamladı

İzmir’de genç sinemacılar yetiştirme hedefiyle yola çıkan NHKM - İzmir Film Yapım Atölyesi, çalışmalarının ilk meyvesini verdi. Pandemi koşullarının yarattığı zorlu şartları gerekli önlemleri alarak aşan ve 16 haftalık eğitim programını tamamlayan ekip, ‘banK’ isimli kısa filmin çekimlerini Manisa’nın Akhisar ilçesinde tamamladı.

12 Eylül darbesi sırasında yaşanmış gerçek bir olayı anlatan filmin yönetmenliğini, atölye yürütücüsü, yapımcı ve yönetmen Ömer Can üstlendi.

‘banK’ta geçen bir darbe öyküsü

Senaryo yazımı dahil tüm yapım süreçleri atölye katılımcıları tarafından gerçekleştirilen filmin öyküsü, 12 Eylül darbesi sırasında yaşanmış gerçek bir olaya dayanıyor. Gözaltına alınan üç lise öğrencisinin, kadınların kalacağı koğuş bulunmadığı için jandarma komutanı tarafından karakolun karşısındaki banka oturtulmasını konu alan filmde, gençlerden birinin annesi de onlara eşlik ediyor. Aynı zamanda üç genç kadının teşhiri anlamına gelen bank gözaltısı sırasında, oradan geçen insanların gençlerle ve anneyle kurdukları ya da bazen kurmaktan kaçındıkları ilişkiler film boyunca işleniyor.

Montajı tamamlanmak üzere olan ‘banK’, ulusal ve uluslararası festivallerde yarışacak, ardından NHKM - İzmir bünyesindeki tarihî Konak Sineması salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Atölyenin yeni dönem kayıtları devam ediyor

Bir sinema filminin fikir olarak ortaya çıkışından sinema perdesine yansıdığı ana kadar bütün yapım süreçlerinin uygulamalı olarak işlendiği Film Yapım Atölyesi, 16 haftalık bir programı kapsıyor. Atölyenin her bir döneminde eğitim süreci sonunda bir belgesel, bir kısa film üretilmesi hedefleniyor.

İlk dönem atölyesinin bir ürünü olan ‘banK’ın çekimlerinin 17-18-19 Ekim’de Akhisar’da tamamlandı ve yeni dönem 24 Ekim’de başlıyor. Her cumartesi 16:00 – 19:00 saatleri arasında yapılacak dersler için kayıtlar devam ediyor.

Ayrıntılı bilgiye NHKM İzmir’in internet sitesi üzerinden ulaşabillir, kayıt başvurusunda bulunabilirsiniz: https://izmir.nhkm.org.tr/yetiskin-film-yapim-ve-genclik-sinema-atolyel…