Newroz'un resmi tatil olması için yasa teklifi

HDP Van Milletvekilli Murat Sarısaç, 21 Mart Newroz Bayramı’nın resmi tatil olması talebiyle Meclis’e kanun teklifi verdi.

Newroz’un birçok ülkede resmi tatil olduğuna dikkat çeken Sarısaç, teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“21 Mart, Türkiye’de de başta Kürtler ve Türkler olmak üzere tüm halkların birlikte festival şeklinde kutladığı bir gün olabilir. Bunun yolu, 21 Mart gününün resmi tatil ilan edilerek halkların Newroz meydanında birlikte halaya durmalarını sağlamaktır. Tam da bu nedenle Newroz Bayramı’nın özgürce kutlanması halkları bir araya getirip kaynaştıran bir çimento vazifesi de göreceği için 21 Mart’ın resmi bayram olarak kabul edilmesi tarihi bir adım olacaktır."