New York'ta öğretmenler grev hazırlığında

Fotoğraf: Detroit'te okulların güvenli olmayan açılışına karşı yapılan bir eylem

Türkiye'de yeni öğretim döneminin ilan edilmesiyle birlikte, okulların nasıl açılacağı yönündeki tartışmalar sürerken, benzer tartışmalar başka ülkelerde de yapılıyor. Kapitalist ülkeler, sağlık alanında yaptıklarına benzer şekilde tercihlerini eğitim emekçileri ve öğrencilerin sağlığından değil, ekonomilerini canlandırma girişimlerinden yana kullanmaktalar.

Washington Post’ta yayınlanan bir habere göre, New York şehri devlet okulu öğretmenlerini temsil eden sendika, şehrin sağlık ve güvenlik gereksinimleri karşılanmadan, üyelerinin gelecek ay sınıflara dönmeyeceğini açıkladı.

Bu kararla birlikte, tüm öğrenci ve personele koronovirüs testi yapılması ve tüm okullarda bir hemşire bulunmasının garanti altına alınması da talep edildi.

Çok sayıda üyesi olan Birleşik Öğretmenler Federasyonu (UFT) tarafından yapılan duyuru, Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun, 10 Eylül tarihinde yüz yüze eğitimin başlayacağını ve şehrin düşük vaka sayısının buna izin verdiğini söylemesinden bir hafta sonra geldi. Belediye Başkanı, yaptığı açıklamada, bir zamanlar pandeminin merkezi haline gelen şehirde, pozitif sonuçlanan test oranının %1’in çeyreğinden az olduğunu belirtti.

UFT Başkanı Micheal Mulgrew, Belediye Başkanı’nın öğretmenleri sınıflara dönmeye zorlaması halinde harekete geçeceklerini ve öğretmenlerin grev yapacaklarını belirtti. Ayrıca, sendikanın sağlık ve güvenlik taleplerinin, 10 Eylül tarihinden önce yerine getirilmesinin nerdeyse imkânsız olduğunu ve öğretmenler ile Belediye başkanları arasında bir hesaplaşma olasılığının giderek arttığını belirtti. Doktorlar ve sivil haklar mücadelesi önderleri tarafından da desteklenen Mulgrew, New York Şehri öğretmenleri ve velilerine ‘Bir okulun güvensiz olduğunu hissedersek ayakta durup savaşacağımıza söz verdik’ dedi.

New York, Eylül ayında Yediyüzbin öğrenciyi okul binalarına geri getirmeyi planlıyor

Brooklyn’s Crown Heights semtinde bir ilkokul gezisinde konuşan De Blassio, şehrin sendikayla birlikte aylardır çalıştığını ve görüşmelerin devam edeceğini umduğunu söyledi. Blasio, ‘Söyledikleri her şeye rağmen onlarla birlikte çalışacağız, çünkü çocuklarımızı ve velilerimizi bu oyunlardan daha fazla önemsiyoruz’ dedi.

Ülkenin dört bir yanındaki okullar, nasıl ve ne zaman açılacakları sorularıyla boğuşuyor. Neredeyse tüm büyük şehir bölgeleri, çocukları okullara yollamanın konorovirüsün topluluklar arasında yayılmasına katkıda bulunacağı kaygısıyla uzaktan eğitimi tercih ediyor. Doktorların virüs hakkında çok şey bilmemeleri, hafif ya da hiç belirti göstermeyen çocukların öğretmenlerine virüsü bulaştırabilmeleri gibi faktörler durumu iyice karmaşık hale getiriyor.