New York'ta en işlek meydana 'Stop Gülen' ilanı

ABD'nin New York kentinin Times Meydanı'ndaki dijital reklam panolarında 'Stop Gülen' ilanı görüldü.

Şehrin en işlel meydanında bulunan dijital dev ekranda, "Pensilvanya'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti. Gülen'i durdurun" şeklinde ifadeler yer aldı.

Yaklaşık 10 gün önce, Time Meydanı'ndaki reklam panolarına 'Stop Erdoğan' ilanı verilmişti.

6 Mart'taysa Times Meydanı, Penn Tren İstasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York'un işlek alanlarında "FETÖ'nün karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi" yazan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı. Kentte 3 gün boyunca dolaşan kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı aşırılıkçı elebaşı Gülen, Pennsylvania'da yaşıyor. Gülen'i durdurun" ifadesinin yer aldığı görülmüştü.