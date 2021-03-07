New York Valisi hakkında cinsel taciz suçlamalarında bulunan kadın sayısı 5'e çıktı

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo'nun tacizine maruz kaldığını açıklayan kişi sayısı toplam beşe çıktı.

2013-2015 yılları arasında Cuomo'nun politika ve operasyon yardımcısı olarak görev yapan 35 yaşındaki Ana Liss, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği söyleşide Vali Cuomo'nun bir keresinde "resepsiyonda beline dokunduğunu" ve masasından "ayağa kalktığında elini öptüğünü" ve bu davranışlarının kendisini rahatsız hissetmesine yol açtığını söyledi.

Ayrı bir söyleşide Cuomo'nun eski basın sözcüsü Karen Hinton, News 4'e, 2000 yılında onu "loş ışıklı otel odasında" "yakından" kucakladığını ve Vali'nin "cinsel olarak uyarıldığının fiziksel olarak farkedildiğini" söyledi.

Cuomo’nun sözcüsü, Hinton’un suçlamalarını şiddetle reddetti ve onu "mevcut durumdan yararlanmaya çalışan valinin bilinen bir düşmanı" olarak nitelendirdi. Ana Liss'in iddialarına gelince, valinin danışmanı WSJ'ye "gazeteciler ve fotoğrafçıların, valinin kadınları ve erkekleri öperken pozlarını 14 yıldır çekerek haber yaptığını" söyledi.

Cuomo ilk olarak Aralık ayında 36 yaşındaki eski yardımcısı Lindsey Boylan tarafından tacizle suçlandı. Boylan, Vali'nin onu rızası olmadan öptüğünü ve hatta bir kez özel bir uçaktayken bir "strip poker" oyunu teklif ettiğini söyledi.

Başka bir eski yardımcısı olan 25 yaşındaki Charlotte Bennett'se Cuomo’nun kendisine yönelik tacizini ayrıntılarıyla anlattı ve Vali'nin cinsel bir ilişki aradığını iddia etti. 33 yaşındaki Anna Ruch'sa, valiyi bir düğünde kendisine istenmeyen bir şekilde dokunmakla suçladı.

Vali, geçmişte kadınları “rahatsız” ettiği için "özür diledi", ancak herhangi bir fiziksel temasta bulunduğunu reddetti.