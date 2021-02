New York Valisi hakkında cinsel taciz suçlamaları

İki kadın, New York valisi Andrew Cuomo'nun kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Kasım ayına kadar Cuomo'nun yönetici asistanı ve sağlık politikası danışmanı olarak görev yapan Charlotte Bennett, The New York Times'a yaptığı açıklamada, New York Valisi Cuomo'nun kendisine kişisel hayatı, 'tek eşli olup olmadığı' ve ilişkilerde yaş farklılıkları üzerine bir dizi uygunsuz soru sorduğunu, ve Vali'nin kendisinin "20'li yaşladaki kadınlarla ilişkiye açık olduğunu" beyan ettiğini belirterek kendisinin bunların cinsel teklifler olduğunu söyledi. Bennett gazeteye verdiği demeçte, “Valinin benimle yatmak istediğini anladım ve büyük ölçüde rahatsız oldum ve korktum” dedi.

Bennett olayın ardından hissettiklerini "Sonrasında bu durumdan nasıl kurtulacağımı düşündüm ve bunun oradaki işimin sonu anlamı geldiği sonucuna vardım" şeklinde ifade etti.

Haber, New York belediye başkanı ve Cuomo’nun siyasi rakibi Bill de Blasio’nun Perşembe günü başka bir eski yardımcısı Lindsey Boylan’ın Cuomo aleyhine yaptığı suçlamalarla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması çağrısından sonra geldi. Medium'da yayınlanan bir yazıda Boylan, Manhattan ofisinde Cuomo tarafından defalarca fiziksel olarak cinsel tacize uğradığını anlattı.

Cuomo, Boylan’ın iddialarını da yalanladı.

Bennett'in son suçlamalarına cevaben yaptığı açıklamada Cuomo, "Ben Bennett'e karşı hiçbir zaman ne hamle yaptım, ne de uygunsuz bir şekilde davranmaya niyetim oldu" dedi. Suçlamalarının bağımsız bir şekilde gözden geçirilmesini talep ettiğini ve Bennett'in “açıkça konuşmak için her hakkı” olduğunu ekledi.

New York valisi ayrıca eyaletin huzurevlerinde Covid-19 ölümlerinin sayısını yanlış bildirme ve verileri gizlemekle suçlanıyor.