New York Times, 'Trump'çı medya imparatorluğu yarattı' diye suçladığı tarikatın yazısını yayınladı

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ıın en radikal destekçileri arasında bulunan Falun Gong tarikatı genel olarak Çin hakkında yürüttüğü dezenformasyon çalışmaları ve Çin'e karşı en sert yaptırımların bayrakçısı olarak biliniyor. Söz konusu tarikat ABD'de aşırı sağcı, komplo teorisyeni, fanatik Donald Trumpçı bir resim çizerken medyada kendisini bir "meditasyon şekli" olarak göstermek içinse büyük bir halkla ilişkiler çabası yürütüyor.

90'larda ortaya çıkan tarikat daha önce kendisini Çin'de "din statüsünde" kabul etmeye çalışmış ve çeşitli saldırgan eylemler düzenlemişti.

Söz konusu tarikat Çin'de yasaklı, merkez üssüyse artık ABD'de bulunuyor ve Biden'ın seçimleri kazanmasının ardından "Seçim hilesi" tezini en şiddetli şekilde savunan ekip olarak akıllarda kalmıştı. Genel olarak Çin karşıtlığı, evrim inkarcılığı ve bağnazlık üzerinden kendisini var eden dini tarikat ABD'de özellikle Trump döneminde büyük bir finansal ve ideolojik ağırlık kazandı.

Tarikat, Biden'ın seçilmesinin ardından komplo teorileri üzerinden büyük bir medya kampanyası yürütürken bir kaç ay önce bu durum ABD menşeli New York Times'ın (NYT) da dikkatini çekti. NYT, tarikatın ana yayın organı Epoch Times'ı hedef alarak "Epoch Times dev bir nüfuz mekanizmasını nasıl yarattı" başlığıyla yayınladığı yazısında Falun Gong tarikatının aşırı sağcı dezenformasyonlarla Çin karşıtı ve Trumpçı bir "medya imparatorluğu" yarattığını savunuyordu.

NYT'nin belirttiği gibi Epoch Times, düşük bütçeli, ufak, aşırı sağcı, Çin karşıtı bir komplo teorisi gazetesiyken 2016'dan sonra ABD'nin en büyük yayıncılarından biri haline gelmişti. NYT bu dönüşümü gazetenin "anlaşılmaz Çin ruhani ayinleri"ni yazan bir gizemli yayın olmayı bırakıp aşırı sağcı dezenformasyonun öncüsü haline gelmesi olarak tanımlıyor.

Ancak NYT Falun Gong tarikatı mensubu ve Epoch Times'a dönem dönem yazı yazan bir kişinin bir yazısını yayınladı.

"Çin Covid-19'a karşı çok da başarılı mıydı" başlıklı yazı aynen NYT'nin Epoch Times'ı itham ettiği şeyi, Çin hakkında dezenformasyon üzerinden sağcı Çin karşıtı komplolar çıkarmayı içeriyordu. Falun Gongçu Yanzhong Huang'ın imzasıyla çıkan yazı Çin'i "aşılamayı umursamamakla" ve "sahte bir güvenlik duygusuna kapılmakla" suçluyordu. Tarikat yazarı hakkında bilgi olaraksa NYT "Bay Huang Çin üzerinde uzmanlaşmış bir küresel sağlık uzmanı" dedi.

Söz konusu yazı Çin'i hem "Bir vakada bile agresif karantina uygulamaları yapmak" ve toplu testler ve seyahat yasaklarıyla "cezalandırmak"la suçluyor. "Küresel sağlık uzmanı" tarikat mensubu "Şangay'da yaşayan bir arkadaşının" aşı olmak istemediği beyanından hareketle Çin'in aşı konusunda etkili davranmadığını iddia etti. Falun Gong'çu 'uzman'ın diğer kaynakları arasında "Bir arkadaşım WeChat'te paylaşmıştı" gibi ifadelerden oluşuyor.

Bu vaka ancak NYT'nin ilk ofsaytı değil. Falun Gong ABD'de marjinal bir tarikatken de NYT Trump öncesinde Falun Gong dezenformasyonlarının yayılmasında üzerine düşeni yazdı. Falun Gong'un Facebook gibi denetlenmeyen medyalar sayesinde komplo teorilerini yaydığını savunan NYT, Falun Gong'un ortaya attığı "Çin hükümeti organ ticareti yapıyor" iddiasının ana akım medyada yer almasında mihenk taşı olmuştu.

Söz konusu dezenformasyon Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kanallarında son bir kaç yıldır komplo teorisyenleri arasında kendisine genişçe yer bulurken iddiaların ilk defa "ciddi" basında yer alması, NYT'nin Falun Gongçulara 2016 yılında benzer bir şekilde köşe vermesiyle mümkün olmuştu.