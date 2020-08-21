Nevşehir'de kadın cinayeti: Evi terk eden eşini öldürdü

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde bir kadın cinayeti işlendi.

Mustafa D. (33), bir süre önce iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle evi terk ederek annesinin yanına yerleşen eşi Fatma D. ile görüşmek için kayınvalidesinin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti.

Fatma D.'yi evden alarak Çat beldesi yakınlarındaki boş araziye götüren Mustafa D., yanındaki tabancayı çıkarıp, eşine ateş etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fatma D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fatma D.'nin cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Mustafa D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.