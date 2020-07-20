Netflix'ten Türkiye açıklaması

Türkiye'den çıkacağı söylentilerine ilişkin Netflix'ten yapılan açıklamada “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

Şirketten yapılan açıklamada "Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

AKP'den 'Türk kültürüne dönük hassasiyet' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Netflix Türkiye'nin AKP ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile bir görüşmesinin olmadığını belirtmiş ve "Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix’in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum" demişti.