Netflix'in tartışmalı filmi Türkiye'de yayınlanmayacak

Netflix, tanıtımında yer alan "Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" ifadesi nedeniyle eleştirilere neden olan Cuties filmini katalogdan çıkardı. Söz konusu film, Türkiye'de yayınlanmayacak.

Filmle ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hazırlanan uzman raporunda, "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirilmişti.

Kurul, filmin katalogdan çıkarılması için Netflix'e uyarı göndermişti.