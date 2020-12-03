Netflix İstanbul'da ofis açacak

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre şirket Türkiye'de ofis açma kararı aldı. Şirketin Türkiye'deki ofisini İstanbul'da 2021 yılının ikinci yarısında açacağı kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un görüşlerine de yer verildi. Buna göre Ersoy, "Netflix gibi global bir şirketin ülkemizde ofis açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye’de üretilen dizi ve filmlerin 190 ülkede izlenebilir olmasının sektörümüzü uluslararası alanda daha görünür kılacağını ve film turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyim" dedi.

Netflix'in Kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings, "Türkiye'ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak" dedi.

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş ise, "İstanbul ofisimizin açılacak olması ile birlikte, kreatif ekiplerimiz ve paydaşlarımızla olan yakın çalışmalarımızın daha da verimli bir şekilde süreceğine inanıyoruz" dedi.