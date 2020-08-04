Netanyahu'nun oğlundan eylemcilere hakaret

Yair Netanyahu, hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen ve koronavirüs salgını sırasında dahi binlerce İsraillinin istifa çağrısı yapmak için sokaklara dökülmesine neden olan babası Benyamin Netanyahu’yu savunurken kriz yarattı.

Sputnik'te yer alan habere göre, protestoculara ‘uzaylı’ diyerek hakaret eden Yair Netanyahu, babasının da duruma güldüğünü belirtti.

Yerel radyo istasyonlarından Galey Israel’e konuk olan Yair Netanyahu, eylem görüntülerini izleyip izlemedikleri hakkındaki bir soru üzerine, “(Babamın) Seçilen parçaları görmesine izin verdim, ağza alınmayacak şeyleri ona göstermemeye çalışıyorum, çünkü bu çok nahoş olurdu, ama o bunları eğlenceli buluyor, hatta ona biraz güç bile veriyor” dedi.

Yair Netanyahu, “Babam güçlü bir adam, bu (protestolar) onu güldürüyor. Hepimizin gördüğü şeyi görüyor: Eylemlerdeki bu uzaylıları. Bu onu güldürüyor, bir eğlence gibi” diye konuştu.

Kitlesel protesto gösterilerinin ardından 1983 yılında görevinden istifa eden eski Başbakan Menachem Begin’i hatırlatan oğul Netanyahu, babasının ona hiç benzemediğini söyledi. Begin, hem baba hem de oğul Netanyahu’nun üyesi olduğu Likud Partisi’nin kurucusu olarak biliniyor.

Eylemcilerden tepki

Oğul Netanyahu’nun sözleri protestoları organize eden grupların büyük tepkisini çekti. Bir açıklama yayımlayan gruplar, “Netanyahu ve ailesi için bizler insan bile değiliz, uzaylıyız. O bir başbakan değil, o, halkının kötü durumunu bir eğlence aracı olarak gören bir suçlu” dedi.

Oğul Netanyahu'dan geri adım

Bunun üzerine durumu yumuşatmak adına Twitter hesabından bir açıklama yapan Yair Netanyahu, kimseyi insanlıktan çıkarma niyetinde olmadığını savundu. Netanyahu, “Uzaylı derken, UFO ya da uzaylı kılığında eylemlere katılanları kast ettim. Başlarının üstüne spagetti tenceresi koyan ya da Örümcek Adam gibi giyinenleri, müstehcen kostümler giyip ağza alınmayacak pankartları taşıyanları ima ettim. Onlardan çok fazla vardı ve bu eğlenceliydi” ifadelerini kullandı.

Yair Netanyahu, en son koronavirüs salgını sırasında Meretz Partisi'nin babasına karşı düzenlediği gösteriye verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Twitter’da, "Umarım bu protesto nedeniyle ölecek yaşlı insanlar sadece sizin taraftan olur” diye bir paylaşım yapan oğul Netanyahu, gelen tepkiler üzerine tweetini silmişti.