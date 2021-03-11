Netanyahu'nun BAE ziyareti iptal edildi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaret iptal edildi. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun dün gece hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapması planlanan ziyaret iptal edildi.

Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Başbakan Netanyahu'nun, apandisit teşhisi konulan ve hastanede birkaç gün kalacağı belirtilen eşine refakat ettiği kaydedilmişti.

İsrail radyosu Kan, Netanyahu'nun bugünkü BAE ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu. Ziyaret eğer gerçekleşseydi Netanyahu'nun bir Körfez ülkesini ilk ziyareti olacaktı.

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