Netanyahu, İran'a saldırmak istediğini bir kere daha dile getirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen ay BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a silah ambargosunun uzatılmasına izin vermeme kararını "skandal" olarak kınadı ve, "İran saldırganlığı" dediği şeyi engellemek için ülkesinin ABD ile ortak çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a karşı önleyici bir saldırıyı reddetmediğini söyledi, Başbakan Binyamin Netanyahu, 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda ölenler için Salı günü düzenlenen anma töreninde İran'a yönelik saldırgan tehditlerde bulundu.

Bibi: İran'a saldırmak zor değil

Netanyahu, "Önleyici bir saldırı yapmak zor bir şey. İran kendini kuzeye dayandırmak istiyorsa onlarla savaşmaya hazırız. Bu Yom Kippur Savaşı'nın (Arap-İsrail Savaşı) doğrudan bir dersidir" dedi. Netanyahu, "İsrail Devletini korumak için her şeyi yapacağız; bir ön saldırı olasılığını dışlamıyoruz." şeklinde konuştu.

Savaş çığırtkanlığı yapan Başbakan, "Ürdün, Mısır, BAE ve Bahreyn ile anlaşmalar ile barış getiren" ABD'nin kendi tarafındaki güç olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Ek devletlerle barış getirecek güç. Güç ve azim, koronavirüs kriziyle başa çıkmamızı sağlayacak" diye devam etti.

Anma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, "O korkunç savaşın ölüm arazilerinde savaştım ve bugün buradayım. Neredeyse bir jübile sonra ve bu savaşı nasıl kazandığımızı iyi hatırlıyorum. Siperlerde omuz omuza savaştık," diye seslendi. Rivlin, ayrıca ulusun özellikle "hedef odaklı" olduğunu ve hedefin "virüsü yenmek" olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanı Benny Gantz, tören sırasında koronavirüsün İsrail'i hazırlıksız yakaladığını, 1973'te Mısır ve Suriye liderliğindeki bir Arap devletleri koalisyonunun İsrail'i şekilde yakaladığını kaydetti.

Gantz, "[Arap ülkelerine] Uygun olduğu şekilde yanıt vermedik, ancak bu sefer de başarılı olacağız," dedi.