Netanyahu: İlhak planı hâlâ masada

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmaya ilişkin konuştu.

ABD'nin İsrail'den "geçici olarak" ilhakı ertelemesini istediğini söyleyen Netanyahu, bunu kabul ettiğini ancak ilhak planının hâlâ masada olduğunu ve plana bağlı olduklarını söyledi.

Netanyahu "Egemenliğin genişletilmesi yalnızca ABD ile birlikte yapılacak. İşbirliği yoksa en iyi durumda hiçbir şey yapılmaz, en kötü durumdaysa aramızdaki ilişkiler zarar görür. ABD İsrail'in ilhakı geçici olarak ertelemesini istedi" diye konuştu.

Netanyahu Başbakanlık Ofisi'nde yaptığı yaptığı konuşmasında "Bugün İsrail'in Arap dünyasıyla ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ediyor" dedi. BAE ile "tam ve resmi bir barış" konusunda uzlaştıklarını söyleyen Netanyahu "Yıllarca İsrail bir düşman olarak tasvir edildi. Şimdi daha fazla ülke bu barış çemberinde bize katılacak" diye konuştu.