Netanyahu, hakkında yolsuzluk davası açanların soruşturulmasını istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk davası açılmasında rolü olan yargı ve polis mensuplarının soruşturulmasını istedi.

Netanyahu’nun bu adımı muhalifleri tarafından Covid-19 pandemisiyle baş etmedeki başarısızlığının üstüne örtmeye çalışma ve yargıya müdahale olarak değerlendirildi.

Partisi Likud’un toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada polisin ve savcıların kendisini devirmek için siyasi kararlar verdiklerini savunan Netanyahu, yürütülen yargı süreci hakkında soruşturma açılması gerektiğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve pandemiyle mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle haftalardır kitlesel gösterilerle protesto ediliyor.

Netanyahu’nun yolsuzluktan yargılandığı dava Mayıs ayında başladı. Bundan sonraki duruşmanın Ocak ayında yapılması bekleniyor.