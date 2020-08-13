Netanyahu: Doğu Akdeniz'de Türkiye dahil herhangi bir tarafın saldırganlığını ciddiyetle takip ediyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün İsrail'e yaptığı resmi ziyarette İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile görüştü.

Dendias ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yasadışı faaliyetleri Doğu Akdeniz'in istikrarını ve güvenliğini baltalıyor ve bölgedeki tüm ülkelere karşı bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde Dendias'la bir araya gelen Netanyahu ise, bu ziyaretin iki ülke arasındaki "büyük dostluğun bir ifadesi" olduğunu belirtti.

Netanyahu, Yunanistan ile ilişkilerinin son dönemde çok yönlü olarak geliştiğini belirterek “Birinci yön, Doğu Akdeniz'deki iki demokrasinin (İsrail ile Yunanistan) ortak jeopolitik çıkarlarıdır. Açıktır ki, Doğu Akdeniz'de Türkiye dahil herhangi bir tarafın saldırganlığını ciddi bir şekilde takip ediyoruz" dedi.

Netanyahu iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Dendias, Netanyhau ile görüşmesi öncesinde İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile bir araya gelerek Doğu Akdeniz'deki durumu görüştü.

Dendias'ın ziyareti öncesinde İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada "İsrail, Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi yakından takip ediyor ve Yunanistan’a deniz alanlarında, münhasır ekonomik bölgesini belirleme hakkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor" denilmişti.