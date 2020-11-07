Netanyahu Biden'i tebrik etti, Trump'ın gönlünü almaya çalıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti. Netanyahu, "Tebrikler Joe Biden ve Kamala Harris. Joe, yaklaşık 40 yıldır uzun ve sıcak bir kişisel ilişkimiz var ve seni İsrail'in harika bir dostu olarak tanıyorum. ABD ve İsrail arasındaki özel ittifakı daha da güçlendirmek için ikinizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." mesajını paylaştı.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

Hatırlatma ABD başkanlık seçimlerini Biden kazandı

Ancak Netanyahu ABD'nin mevcut Başkanı Trump'a "dostluğu için teşekkür" ayrıca teşekkür de etti.

Netanyahu, "Teşekkür ederim Donald Trump, İsrail devletine ve bana şahsen gösterdiğiniz dostluk için, Kudüs'ü ve Golan'ı tanıdığınız için, İran'a karşı çıktığınız için, tarihi barış anlaşmaları için ve Amerikan-İsrail ittifakını benzeri görülmemiş boyutlara taşıdığımız için." dedi.