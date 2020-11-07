Netanyahu Biden'i tebrik etti, Trump'ın gönlünü almaya çalıştı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Joe Biden'ı ABD Başkanı olarak kutladı. Ancak Bibi, mevcut ABD Başkanı Trump'a 'dostluğu için' teşekkür etmeyi unutmadı.

Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti. Netanyahu, "Tebrikler Joe Biden ve Kamala Harris. Joe, yaklaşık 40 yıldır uzun ve sıcak bir kişisel ilişkimiz var ve seni İsrail'in harika bir dostu olarak tanıyorum. ABD ve İsrail arasındaki özel ittifakı daha da güçlendirmek için ikinizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." mesajını paylaştı. 

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Ancak Netanyahu ABD'nin mevcut Başkanı Trump'a "dostluğu için teşekkür" ayrıca teşekkür de etti.

Netanyahu, "Teşekkür ederim Donald Trump, İsrail devletine ve bana şahsen gösterdiğiniz dostluk için, Kudüs'ü ve Golan'ı tanıdığınız için, İran'a karşı çıktığınız için, tarihi barış anlaşmaları için ve Amerikan-İsrail ittifakını benzeri görülmemiş boyutlara taşıdığımız için." dedi.

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