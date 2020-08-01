Neo Osmanlı'nın ataması yapılmamış Şeyhülislamı: Kılıçlı Ali Paşa

Kendisini Şeyhülislam zanneden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki ilk cuma hutbesini okurken minbere elinde kılıçla çıkması tartışmalara neden olmuştu. Kurban Bayramı hutbesini okuyan Erbaş yine elinde kılıçla minbere çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da lanet okumasıyla tepki çekmişti. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okumasının ardından caminin statüsünün müze olduğu yılları da “fetret devri” olarak tanımlaması dikkat çekmişti.

Tekrar Kılıç'la çıktı

Ayasofya’da, 86 yıl sonra ilk Kurban Bayramı hutbesini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yine elinde kılıçla minbere çıkması dikkat çekti.

Erbaş, bayram hutbesinde “Sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum.Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halâs eylesin.Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun” dedi.

Hutbede 'Kılıç' geleneği nedir?

Osmanlı'dan kalan bu geleneğe göre eski cami imam hatipleri, cuma ve bayram hutbeleri için minbere kılıçla çıkıyor. Geleneğin ardındaki hikâye ve mesaj şu şekilde:

Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı Eski Camii'de cuma hutbeleri kılıçla veriliyor.

“Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur. O camilerden biri de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne'deki Eski Camii'dir. Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak yaşatılıyor bu camide. Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Eski Camide hutbede kılıç taşımanın tabi ki taşıdığı bir mesaj var. Hatta o mesajda kılıcı hangi elle tutacağının dahi özel anlamı söz konusu. Sağ ele alınan Kılıç, "kullanma" niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor"