Negatif test sonucu ile Kıbrıs'a giden MHP'li vekile Ercan havalimanında yapılan test sonucu pozitif çıktı

MHP milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Kuzey Kıbrıs ziyaretinde yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Baki'nin Kıbrıs'a gitmeden önce Kayseri'de test yaptırdığı ve testin "negatif" çıktığı öğrenildi.

Günboyu gazetesinde yer alan habere göre; "PCR-Negatif" test sonucu ile Kuzey Kıbrıs'a giden MHP milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Ercan Havaalanı’nda alınan Sars-Co V2 virüs testi örneğinin "pozitif" sonuç vermesi üzerine karantinaya davet edildi. Ersoy, hastanede tedavi altına alındığı süreçte TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne başvurarak özel ambulans uçakla Türkiye’ye naklini talep etti.

Büyükelçiliğin Konsolosluk şubesine yapılan başvuru sonrasında TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nden yapılan girişimin ardından Sağlık Bakanlığı'nın da onayı ile Ersoy için özel uçak adaya geldi. Ersoy, 3 gün önce sabah saat 01.30'da özel ambulans uçakla adadan ayrıldı.

Günboyu Gazetesi yazarı Fatih Ergin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ersoy'un bir ilçeden aldığı test sonucunun sahte olduğunu iddia etti.

Ergin, ''MHP Kayseri mv Baki Ersoy, Ercan Havalimanı'ndaki kontrolde 'pozitif' çıkınca, özel uçakla TR'ye dönüyor. Aldığım bilgiye göre, bir ilçeden aldığı negatif test sonucu SAHTE! Bu rezaletin üstüne gidicek misiniz sayın Koca?'' dedi.